Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son açıklamada, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edileceği bilgisi paylaşılmış ve başvuru işlemleri 5 Kasım'da tamamlanmıştı. Şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları açıklandı mı? İşte bilinmesi gerekenler...

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın başvuru yaptığı atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.

İşte alıma dair bilgiler;