İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvuru şartları...

İş arayanlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından ilan yayınlandı ve sözleşmeli olarak çalışacak, KPSS puanı en az 60 olan 105 personel alımı yapacağını duyurdu ve hangi kadrolara alım yapılacağını da belitti. Bu gelişme üzerine üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenler İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt ararken alınacak bölümler ve hangi şartların arandığını da merak etmeye başladı. İşte detaylar…
İÜ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.