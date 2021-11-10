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    • Memurlar
    • 11.11.2021 09:11
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    • 11.11.2021 09:11
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    İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvuru şartları...

    İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları! İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nde istihdam edilmek üzere 105 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve başvurularla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün hangi kadrolarına alım yapılacağı ve istenen şartların neler olduğuna dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    İş arayanlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından ilan yayınlandı ve sözleşmeli olarak çalışacak, KPSS puanı en az 60 olan 105 personel alımı yapacağını duyurdu ve hangi kadrolara alım yapılacağını da belitti. Bu gelişme üzerine üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenler İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt ararken alınacak bölümler ve hangi şartların arandığını da merak etmeye başladı. İşte detaylar…

    İÜ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:

    1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

    2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

        4-Başvuracak Ön lisans ve Ortaöğretim Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

        5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

        -Fotoğraflı Başvuru formu

        -Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

        -Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

        -KPSS sınav sonuç belgesi
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