İstanbul Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvuru şartları...

İş arayanlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları araştırması yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından ilan yayınlandı ve sözleşmeli olarak çalışacak, KPSS puanı en az 60 olan 105 personel alımı yapacağını duyurdu ve hangi kadrolara alım yapılacağını da belitti. Bu gelişme üzerine üniversite bünyesinde kariyer hedefleyenler İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt ararken alınacak bölümler ve hangi şartların arandığını da merak etmeye başladı. İşte detaylar…