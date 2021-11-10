İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları! İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nde istihdam edilmek üzere 105 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve başvurularla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün hangi kadrolarına alım yapılacağı ve istenen şartların neler olduğuna dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
İÜ CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirtildi:
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.