İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları! İÜ Cerrahpaşa 105 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nde istihdam edilmek üzere 105 sözleşmeli personel alımı yapılacak ve başvurularla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün hangi kadrolarına alım yapılacağı ve istenen şartların neler olduğuna dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.