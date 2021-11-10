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    • 10.11.2021 16:14
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    • 10.11.2021 16:14
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    28. dönem POMEM başvuru tarihi: Kaç kişi alınacak? 28. dönem Polis alımı ne zaman, şartları neler? EGM PA duyurular!

    27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 28. döneme çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM süreci uzamıştı sonuçlar da haliyle geç açıklandı. 28. dönem POMEM'in süreci bir önceki döneme göre hızlı ilerleyeceği tahmin ediliyor. Peki; POMEM 28. dönem başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 28. dönem Polis alımı ne zaman, şartları neler? Kaç kişi alınacak? İşte EGM PA duyurular!

    takvim.com.tr
    POMEM 28. dönem başvuru tarihi: Kaç kişi alınacak?

    28. dönem POMEM için nefesler tutuldu. 27. dönem POMEM alımlarının tamamlanmasının ardından binlerce kişi 28. dönem hakkında araştırmalara koyuldu. 27. dönem için 8 bin aday POMEM'e alınmıştı. Peki 28. dönem için kaç kişi alınacak? 28. dönem POMEM başvuru tarihi: Kaç kişi alınacak? 28. dönem Polis alımı ne zaman, şartları neler?EGM PA'dan son dakika duyurular haberimizde...

    28. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    28. dönem başvuruları henüz başlamadı. EGM PA'dan başvuru tarihi hakkında açıklama şuan için bulunmuyor. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında alınmaya başlanmıştı. 28.Dönem POMEM başvurularının da bu yıl aynı tarihler aralığında alınması bekleniyor.

    28. DÖNEM KAÇ KİŞİ ALINACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 28. dönem alımları için açıklamada bulunmadığından kaç kişinin alınacağı da henüz bilinmiyor. 27. dönemde POMEM için lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin kişi alınmıştı.

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Yeni polis alımı şartları belli olmazken daha önceki şartlar şöyleydi;

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafındankabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkedenalınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabuledilecektir.)

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'incimaddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eşveya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSKpersoneli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı TerörleMücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eşveya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekildebaşvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkatealınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşındangün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

        e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kiloşartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğiniinceleyiniz.(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boyuzunluğu olacaktır.)(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında BedenKitle İndeksi olacaktır.)

        g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen sürelergeçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsadahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletingüvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olanbir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılankonut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlakve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyalebakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkındaherhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarîyaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyebulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi elyazısı ile durumunu belirtecektir.)

        ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar 28. dönem POMEM başvuru tarihi: Kaç kişi alınacak? 28. dönem Polis alımı ne zaman, şartları neler? EGM PA duyurular!
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