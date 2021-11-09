Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı müjdesinin gelmesiyle birlikte detaylar merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz belli olmadı. Kadrolar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

İşte detaylar;