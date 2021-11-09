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    • Memurlar
    • 09.11.2021 09:59
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    • 09.11.2021 10:00
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    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 40 bin personel alımı yapılacağının müjdesini verdi. Yapılan bu açıklamaların hemen sonrasında kadro dağılımı ve başvuru şartları sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı müjdesinin gelmesiyle birlikte detaylar merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler

    SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz belli olmadı. Kadrolar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    İşte detaylar;

    MÜJDELİ HABER GELDİ

    Başkan Erdoğan müjdeli haberi bu sözlerle duyurdu:

    "Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."

    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
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