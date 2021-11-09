Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı müjdesinin gelmesiyle birlikte detaylar merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımıza bu vesileyle 40 bin personel alımı yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler
SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımının hangi kadrolara yapılacağı henüz belli olmadı. Kadrolar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
İşte detaylar;
MÜJDELİ HABER GELDİ
Başkan Erdoğan müjdeli haberi bu sözlerle duyurdu:
"Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.