Binlerce kişi bekçi alımı ilanını merakla bekliyor. Bekçi olmak isteyen binlerce kişi başvuru tarihlerini heyecanla bekleniyor. Bu doğrultuda da adaylar Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya kilitlendi. Peki, Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında alım olacak mı? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;