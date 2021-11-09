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    • Memurlar
    • 09.11.2021 08:48
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    • 09.11.2021 08:48
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    Hakkari Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanı)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Hakkari Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Hakkari Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak

    Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Hakkari Üniversitesi akademik personel alım ilanına ilişkin detaylar:

    Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

    İlgililerin;

    a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,


    b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,


    c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

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    Haberler Memurlar Hakkari Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alacak (Öğretim üyesi alım ilanı)
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