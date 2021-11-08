Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? En az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gündemde Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırıyor. Kariyerini bu yönde sürdürmek isteyenler firmaların güncel personel alımları ilanlarını yakından takip ediyor ve en az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranıyor. Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru alımı için son tarih belirtildi. İşte tüm bilgiler...
ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Adaylar, //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapabildikleri gibi, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ve üzerinden sınav ücretini ödeyebilecekler.