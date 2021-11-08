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    • Memurlar
    • 09.11.2021 12:54
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    • 09.11.2021 12:54
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    Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? En az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? En az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam edecek olan kişilerde belirli şartlar arınıyor ve kariyerini bu meslekte devam ettirmek isteyenler aranan niteliklerin neler olduğunu merak ediyor. Peki Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi başvuru alımı ne zaman başlayacak ve hangi tarihe kadar devam edecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler?

    Gündemde Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırıyor. Kariyerini bu yönde sürdürmek isteyenler firmaların güncel personel alımları ilanlarını yakından takip ediyor ve en az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranıyor. Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı başvuru alımı için son tarih belirtildi. İşte tüm bilgiler...

    ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. Güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.

    SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi alımı sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi. Adaylar, //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapabildikleri gibi, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ve üzerinden sınav ücretini ödeyebilecekler.

        ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak
        En az lise mezunu olmak
        Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması
        Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak
        Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak
        Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları
        İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması
        Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması
        Ekip çalışmasına uyumlu olmak
        Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak
        5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak
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        Haberler Memurlar Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? En az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır?
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