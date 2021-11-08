Zonguldak Filyos Limanı güvenlik görevlisi şartları neler? En az lise mezunu 165 güvenlik alımı başvurusu nasıl yapılır?

ZONGULDAK FİLYOS LİMANI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması

Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak

Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları

İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması

Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak

5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak