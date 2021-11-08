ŞOK BİM A101 4000 TL maaş ile İŞKUR üzerinden personel alımı başladı! İşte ŞOK BİM A101 İŞKUR başvuru ekranı ve alım şartları

ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinde değişik kadrolarda alım yapacağını aktaran zincir marketler ilan ile müracaat şartları ve tarihine dair merak edilen detayları açıkladı. Peki BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları 2021 nedir? Alım yapılacak olan şehirlerin hangileri olduğu da en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte ŞOK, BİM, A101 eleman alımı müracaat ekranı...