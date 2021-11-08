ŞOK BİM A101 4000 TL maaş ile İŞKUR üzerinden personel alımı başladı! İşte ŞOK BİM A101 İŞKUR başvuru ekranı ve alım şartları

ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinde değişik kadrolarda alım yapacağını aktaran zincir marketler ilan ile müracaat şartları ve tarihine dair merak edilen detayları açıkladı. Peki BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları 2021 nedir? Alım yapılacak olan şehirlerin hangileri olduğu da en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte ŞOK, BİM, A101 eleman alımı müracaat ekranı...
Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?
ŞOK, BİM, A101 personel alımı müracaatları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. İlanların son müracaat tarihleri Türkiye'nin değişik yerlerine ve alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösteriyor.
Başvuru Şartları Neler?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Görevini yerine getirmesine Engel olabilecek rastgele bir sıhhat bozukluğu olmamak,
Erkek adaylar amacıyla askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmamak,
Alım yapılacak alanda bilgi sahibi olmak,
Müşteri merkezli çalışmak,
Her vakit müşteri memnuniyetine özen göstermek gibi nitelikler aranacak.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Başvuru Nasıl Yapılır (İŞKUR)?
ŞOK, BİM, A101 personel alımı ilanlarına müracaatta bulunabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.
Akabinde İşyeri Unvanı kısmına BİM, ŞOK ya da A101 personel alımı amacıyla Yeni Mağazacılık aratarak arama kısmına tıklayın kaşınıza listelenen ilanlardan size ideal imkan giriş yaparak başvur düğmesine tıklayın.