Selçuk Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak (Öğretim üyesi alım ilanları)

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Selçuk Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuruda istenen belgeler:



Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen birime şahsen veya posta yolu ile göndereceklerdir.

1. Eksiksiz doldurulmuş Müracaat Formu

2. Özgeçmiş

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript (Lisans, Yüksek Lisans)

5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet/öğrenci belgelerinin aslı veya onaylı sureti ibraz edilecektir)

6. Bir adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

7. Merkezi sınav (ALES) sonuç belgesi.



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