Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Son tarih...

Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri'nin Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam edecek olan kişilerde belirli şartları arıyor, peki bu şartlar neler? Başvurular ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar devam edecek? İşte detaylar...
OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri, Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. OYAK güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Sınavın yapılacağı iller şunlardır:
Ankara
İstanbul
Zonguldak
OYAK güvenlik görevlisi alımında gerçekleşecek sınavın ücreti 200 TL'dir. Başvuruda bulunacak kişilerin bu miktarı belirtilen kanallar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor.
//odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapılabilmektedir.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası üzerinden sınav ödemesi yapılabilmektedir.