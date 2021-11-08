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    • Memurlar
    • 08.11.2021 12:00
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    • 08.11.2021 12:01
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    Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Son tarih...

    Gündemde Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırıyor. Kariyerini bu yönde sürdürmek isteyenler firmaların güncel personel alımları ilanlarını yakından takip ediyor ve Oyak firmasının 165 güvenlik görevlisi alacağını duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Son tarih nedir? OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri’nin Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere alım yapacağı güvenlik görevlisi ilanına başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir?

    Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri'nin Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam edecek olan kişilerde belirli şartları arıyor, peki bu şartlar neler? Başvurular ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar devam edecek? İşte detaylar...

    OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    OYAK Savunma Güvenlik Sİstemleri, Zonguldak Fİlyos Limanı'nda istihdam etmek üzere 165 personel alımı gerçekleştirecek. Adayların; 165'i erkek, 15'i kadın olacak.Sınav Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Elemeler 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. OYAK güvenlik görevlisi sınavına son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.

    Sınavın yapılacağı iller şunlardır:

    Ankara
    İstanbul
    Zonguldak

    OYAK güvenlik görevlisi alımında gerçekleşecek sınavın ücreti 200 TL'dir. Başvuruda bulunacak kişilerin bu miktarı belirtilen kanallar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor.

    //odeme.meb.gov.tr adresinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi" hesabına kredi kartıyla ödemeler yapılabilmektedir.
    Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası üzerinden sınav ödemesi yapılabilmektedir.

        OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        En az lise mezunu olmak
        1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak
        Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması
        Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak
        Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak
        Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları
        Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması
        İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması
        Ekip çalışmasına uyumlu olmak
        5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak
        Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak
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