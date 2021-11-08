Oyak güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nedir? Oyak 165 güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Son tarih...

OYAK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En az lise mezunu olmak

1 Ocak 1982 ya da sonra bir tarihte doğmuş olmak

Silahlı özel güvenlik kimlik kartının bulunması ve belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması

Erkek adaylar için 1.75 ve üzeri boyda olmak

Kadın adaylar için 1.65 ve üzeri boyda olmak

Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin bulunmamaları

Güvenlik görevlisi kanunları kapsamında yer aldığı şekilde, sağlık probleminin olmaması

İletişim ve konuşma problemlerinin bulunmaması

Ekip çalışmasına uyumlu olmak

5188 sayılı kanunda bulunan maddeler hakkında bilgi sahibi olmak

Değişik vardiyalarda çalışma durumuna uygun olmak