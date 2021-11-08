İŞKUR üzerinden ŞOK BİM A101 4000 TL maaş ile personel alımı! İşte ŞOK BİM A101 İŞKUR başvuru ekranı ve alım şartları...

ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Bu anlamda A101 iş ilanları ve iş başvurusu nasıl yapılır? BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları 2021! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından 4000 TL maaş ile beden işçisi genel (Engelli ve Normal Statüde), parakende satış elemanı, satış danışmanı, ambar depo görevlisi, şoför yük taşma, satış danışmanı forklift operatörü, market elemanı, araç yükleme operatörü, ön muhasebeci, reyon görevlisi, kasiyer kadrolarında alım yapılacak.