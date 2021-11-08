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    • Memurlar
    • 09.11.2021 08:36
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    • 09.11.2021 08:36
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    İŞKUR üzerinden ŞOK BİM A101 4000 TL maaş ile personel alımı! İşte ŞOK BİM A101 İŞKUR başvuru ekranı ve alım şartları...

    ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinde değişik kadrolarda alım yapacağını aktaran zincir marketler ilan ile müracaat şartları ve tarihine dair merak edilen detayları açıkladı. Peki BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları 2021 nedir? Alım yapılacak olan şehirlerin hangileri olduğu da en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte ŞOK, BİM, A101 eleman alımı müracaat ekranı...

    takvim.com.tr
    ŞOK BİM A101 4000 TL maaş ile İŞKUR üzerinden personel alımı başladı!

    ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. Bu anlamda A101 iş ilanları ve iş başvurusu nasıl yapılır? BİM, ŞOK ve A101 personel alımı başvuru şartları 2021! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından 4000 TL maaş ile beden işçisi genel (Engelli ve Normal Statüde), parakende satış elemanı, satış danışmanı, ambar depo görevlisi, şoför yük taşma, satış danışmanı forklift operatörü, market elemanı, araç yükleme operatörü, ön muhasebeci, reyon görevlisi, kasiyer kadrolarında alım yapılacak.

    Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

    ŞOK, BİM, A101 personel alımı müracaatları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. İlanların son müracaat tarihleri Türkiye'nin değişik yerlerine ve alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösteriyor.

    Başvuru Şartları Neler?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Görevini yerine getirmesine Engel olabilecek rastgele bir sıhhat bozukluğu olmamak,

    Erkek adaylar amacıyla askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmamak,

    Alım yapılacak alanda bilgi sahibi olmak,

    Müşteri merkezli çalışmak,

    Her vakit müşteri memnuniyetine özen göstermek gibi nitelikler aranacak.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Başvuru Nasıl Yapılır (İŞKUR)?

    ŞOK, BİM, A101 personel alımı ilanlarına müracaatta bulunabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

    Akabinde İşyeri Unvanı kısmına BİM, ŞOK ya da A101 personel alımı amacıyla Yeni Mağazacılık aratarak arama kısmına tıklayın kaşınıza listelenen ilanlardan size ideal imkan giriş yaparak başvur düğmesine tıklayın.

    İŞKUR AÇIK İLANLAR



        İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" düğmesine tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size ideal olanını seçmelisiniz.
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