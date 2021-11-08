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    • 08.11.2021 22:04
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    • 08.11.2021 22:23
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    40 bin yeni sağlıkçı ataması ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve kontenjanları!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan atama bekleyen sağlıkçılar için de müjdeyi duyurdu. Buna göre 40 bin yeni sağlıkçı ataması yapılacak. Peki; 40 bin yeni sağlıkçı ataması başvuruları ne zaman yapılacak? 40 bin sağlıkçı ataması başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? İşte son dakika gelişmeler...

    40 bin yeni sağlıkçı ataması ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve kontenjanları!

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu. Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. Erdoğan'ın 40 bin sağlıkçı ataması yapılacağını belirtmesinin ardından Koca da Twitter hesabından,''Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.'' dedi. Peki; 40 bin yeni sağlıkçı ataması başvuruları ne zaman yapılacak? 40 bin sağlıkçı ataması başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

    40 BİN YENİ SAĞLIKÇI ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan, ''40 bin yeni sağlıkçı atanacak.'' dedi. Atamalar için başvuruların ne zaman alınacağı ise henüz bilinmiyor.

    FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

    Sağlık Bakanlığı atamaları binlerce sağlıkçı tarafından dört gözle bekleniyordu. Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından önce Sağlık Bakanı Fahretitn Koca da açıklama yapmıştı.

    Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.

    BRANŞ DAĞILIMI...

    Sağlık personelleri atama takvimi ve branş dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. Atanma hayali kuran hemşire, ebe ve sağlık mezunları "Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor.

    Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ayrılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı.

        ''BEKLEDİĞİNİZ GÜNÜN YAKLAŞTIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM''

        Konuya ilişkin sağlıkçıları sevindiren açıklamalarda bulunan Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi.

        KABİNE TOPLANTISI SONRASI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALAR!

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        lkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapğılarını giderek zorlamaktadır. Kendi ülkelerini karalamak dışında bir iş bilmeyenler kafalarını kaldırıp dünyaya baksalar bu gerçeği görecekler. Son 19 yılda çok güçlü ve kapsayıcı bir altyapı kurduk

        Bu sayede ülkeler maske kavgası verirken biz rahatça ihtiyaçlarımızı karşıladık. İnsanlar temel ihtiyaç malzemelerine bile erişmekte güçlük çekerken biz hiçbri sıkıntı yaşamadık. Birçok ülkede sıkıntılar yaşanırken, biz hedeflerimize ulaşmayı başardık.

        Sonuçta ortaya çıkan tablo, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermedik.

        Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat saytıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

        SAĞLIK PERSONELİNE ATAMA MÜJDESİ

        Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacak.

        Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa'da, doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

        Aynı şekilde petrol fiyatalrı 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

        "ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

        Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

        2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.
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        Haberler Memurlar 40 bin yeni sağlıkçı ataması ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve kontenjanları!
            SON DAKİKA