40 bin yeni sağlıkçı ataması ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve kontenjanları!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu. Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da açıklama geldi. Erdoğan'ın 40 bin sağlıkçı ataması yapılacağını belirtmesinin ardından Koca da Twitter hesabından,''Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.'' dedi. Peki; 40 bin yeni sağlıkçı ataması başvuruları ne zaman yapılacak? 40 bin sağlıkçı ataması başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?
40 BİN YENİ SAĞLIKÇI ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağı duyuruldu. Başkan Erdoğan, ''40 bin yeni sağlıkçı atanacak.'' dedi. Atamalar için başvuruların ne zaman alınacağı ise henüz bilinmiyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı atamaları binlerce sağlıkçı tarafından dört gözle bekleniyordu. Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından önce Sağlık Bakanı Fahretitn Koca da açıklama yapmıştı.
Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin yaptığı temmuz ayındaki açıklamada "2-3 ay içinde atama ilanını yayımlanacak. Geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." demişti.
BRANŞ DAĞILIMI...
Sağlık personelleri atama takvimi ve branş dağılımına ilişkin detayları araştırıyor. Atanma hayali kuran hemşire, ebe ve sağlık mezunları "Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atama kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur?" sorularına yanıt arıyor.
Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ayrılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımlarına yönelik ilan henüz yayınlanmadı.