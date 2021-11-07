Engelli öğretmen atama ön başvuru ne zaman, saat kaçta 2021? MEB 750 engelli öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?

MEB tarafından 750 engelli öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. Atama başvurusu için geri sayım yapan adaylar için beklenen gün geldi çattı. MEB tarafından yapılan açılamada 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacağı duyuruldu. Peki, engelli öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? 750 engelli öğretmen atama başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!
MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabilecekler. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirtilen süre içinde yapacak. Ön başvurular, 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 12 Kasım'da 16.00'da sona erecek. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecek.
Ön başvuru süreci olumlu sonuçlananların tercihleri de 22-26 Kasım tarihleri arasında alınacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda başvuru şartları şu şekilde belirtildi:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,