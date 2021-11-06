Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak (Gelir Uzman yardımcısı iş ilanları)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi illerde görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İlanda "Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir." bilgisine yer verildi.



İlana gitmek için tıklayınız