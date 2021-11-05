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    • 05.11.2021 20:52
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Bakan Koca duyurdu: İşte 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş ve kadro dağılımı!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Yeni atama müjdesinin ardından sağlık çalışanları son dakika açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından sağlık çalışanları arama motorlarında, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin yeni gelişmeler adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı branş ve kadro dağılımı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

    Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları söyledi; Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

    Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

        BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

        3 Kasım'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;

        Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.
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