Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 4.000 TL maaş ödemesi var!

Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı suretiyle İŞKUR'da duyurular yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası kurum dışı kamu işçisi alımı duyuruları kısmından yayımlanan ilanlarda mezuniyet koşulu olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 4.000 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılan personel alımında müracaatlar alınmaya başladı. Türkiye'de iş arayan her kişinin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme olanağına sahip olunabiliyor.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021
Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021
İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021
Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021.pdf
Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021
Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021 (2).pdf
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021
İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür Sanat İşleri Tic. A.Ş. 05.11.2021
Afyonkarahisar Susuz Bel. Tur. Taş. Ltd. Şti. 05.11.2021
Bitlis Hizan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2021
Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 08.11.2021
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Eskişehir İnönü Beledisi Personel Ltd.Şti 05.11.2021
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Antalya Gazibel İnşaat Tarım Turizm ve Sanayi Ltd Şti. 08.11.2021
Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021 (1)
Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021
İzmir İZDOĞA San. A.Ş. 06.11.2021
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 05.11.2021
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 08.11.2021
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.11.2021
İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 05.11.2021
Sakarya Akbelde İnş. Taah. Sağ. Hiz. A.Ş. 05.11.2021
Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2021
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2021
Mersin Gülnar Belediyesi Maden Ocağı Taş Kırma İkt. İşlt. 13.11.2021
Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Aydın İncirbel Akar. Turz. Galerisi Gıda Taş. İns. Kayn. İnş. Eğt. Hizm. Yeni. Ener. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2021
İzmir İzenerji İns. Kayn. Bakım Onar. Ener. San. Tic. A.Ş. 08.11.2021
Muğla Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 11.11.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 09.11.2021
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 07.11.2021
İstanbul TUZ-YAP İnş. Yat. Paz. A.Ş. 12.11.2021
Konya Bolkar İnş. Hayv. Tur. Hiz. İşlt. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021
Diyarbakır Eğil SYDV 06.11.2021
Çorum Mecitözü Belediyesi Per. ltd. Şti. 13.11.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 12.11.2021
Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2021
Yalova Kadbel Sosyal Hiz. Ltd. Şti. 07.11.2021
Aydın Koçarlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2021