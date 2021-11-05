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    • Memurlar
    • 05.11.2021 14:19
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    • 05.11.2021 14:19
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    Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 4.000 TL maaş ödemesi var!

    KPSS koşulsuz personel alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Devlet kurumlarına KPSS puan şartı aranmadan personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde belirleme edilen İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı! 4.000 TL...

    Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı suretiyle İŞKUR'da duyurular yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası kurum dışı kamu işçisi alımı duyuruları kısmından yayımlanan ilanlarda mezuniyet koşulu olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 4.000 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılan personel alımında müracaatlar alınmaya başladı. Türkiye'de iş arayan her kişinin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme olanağına sahip olunabiliyor.

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Ankara Türksat BT Çözüm Mimarı Alımı 28.11.2021

    Ankara Türksat İş Geliştirme Uzm. Alımı 28.11.2021

    İstanbul Bakırköy Pers. Hizm. Ltd. Şti. 12.11.2021

    Zonguldak Çaybel İmar İnş. San.Tic. Ltd.Şti 19.11.2021.pdf

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 20.11.2021

    İstanbul Bakırköy Personel Hiz.Ltd.Şti 26.11.2021 (2).pdf

    Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021

    Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021.pdf

    Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021

    Aydın Kuşadası Personel A.Ş 12.11.2021 (2).pdf

    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021

    İzmir Fuarcılık Hiz. Kültür Sanat İşleri Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Afyonkarahisar Susuz Bel. Tur. Taş. Ltd. Şti. 05.11.2021

    Bitlis Hizan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.11.2021

    Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 08.11.2021

    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Eskişehir İnönü Beledisi Personel Ltd.Şti 05.11.2021

    İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Güv. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Bursa TARIMAŞ San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Antalya Gazibel İnşaat Tarım Turizm ve Sanayi Ltd Şti. 08.11.2021

    Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 05.11.2021 (1)

    Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021

    İzmir İZDOĞA San. A.Ş. 06.11.2021

    İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021

    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 05.11.2021

    İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 08.11.2021

    Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.11.2021

    İstanbul Bakırköy Personel Hizm. Ltd. Şti. 05.11.2021

    Sakarya Akbelde İnş. Taah. Sağ. Hiz. A.Ş. 05.11.2021

    Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2021

    Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.11.2021

    Mersin Gülnar Belediyesi Maden Ocağı Taş Kırma İkt. İşlt. 13.11.2021

    Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Aydın İncirbel Akar. Turz. Galerisi Gıda Taş. İns. Kayn. İnş. Eğt. Hizm. Yeni. Ener. Tic. Ltd. Şti. 06.11.2021

    İzmir İzenerji İns. Kayn. Bakım Onar. Ener. San. Tic. A.Ş. 08.11.2021

    Muğla Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 11.11.2021

    İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 09.11.2021

    İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 07.11.2021

    İstanbul TUZ-YAP İnş. Yat. Paz. A.Ş. 12.11.2021

    Konya Bolkar İnş. Hayv. Tur. Hiz. İşlt. San. Tic. A.Ş. 05.11.2021

    Diyarbakır Eğil SYDV 06.11.2021

    Çorum Mecitözü Belediyesi Per. ltd. Şti. 13.11.2021

    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 12.11.2021

    Manisa Akhisar Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2021

    Yalova Kadbel Sosyal Hiz. Ltd. Şti. 07.11.2021

    Aydın Koçarlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.11.2021

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Pers. A.Ş. 19.11.2021

        Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 19.11.2021

        Manisa Besot Tic. A.Ş. 09.11.2021

        İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.11.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.12.2021

        Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kült. Tur. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 08.11.2021 (1)

        Adana Yeni Adana İmar İnş.Tic.. A.Ş. 05.11.2021

        İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.11.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 11.11.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 08.11.2021

        Kars Sarıkamış Dağ. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş. 08.11.2021

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 06.11.2021

        Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021

        Balıkesir Altaş Altıeylül Gıda Tur.Termal Ener. İnş. Oto Kiralama A.Ş. 05.11.2021

        Mersin Tarsus Teski Tur. Tic. A.Ş. 06.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 11.11.2021

        İzmir İzelman Gen. Sağ. Hiz. Tic. A.Ş. 11.11.2021

        İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 09.11.2021

        İzmir Karbel Tic. A.Ş. 10.11.2021

        Ağrı Doğubayazıt Beldf. Pers. Ltd. Şti. 19.11.2021

        Kütahya Eskigediz Beld. Pers. Ltd. Şti. 05.11.2021

        Şanlıurfa Birecik Fırat Hizm. San. Tic. A.Ş. 09.11.2021

        Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2021

        Çorum Mecitözü Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 14.11.2021

        Yozgat Kadıkent İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.11.2021

        Çanakkale Eceabat Bel. Taş. Hafr. Pet. Ener. San. Tic. Ltd. Şti. 11.11.2021

        İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 12.11.2021 (1)

        Kahramanmaraş Akbel Top. Ürün. Tem. Hizm. Taş. San. Tic. A.Ş. 22.11.2021

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 10.11.2021

        Kamu Memur Alım İlanları

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021

        Samsun Bafra Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 12.11.2021

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 12.11.2021

        Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021

        Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 12.11.2021

        ÇSGB Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı 07.11.2021

        Adalet Bakanlığından Personel Alımı 10.11.2021

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.11.2021

            Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 12.11.2021

            DHMİ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 07.11.2021

            Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021

            Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 05.11.2021

            İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021

            Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alımı 15.11.2021

            Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021

            Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021

            Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Meslek Personeli Giriş Sınavı 15.11.2021

            İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

            -Türk Vatandaşı olmak.

            -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
            -İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            -Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

            İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

            • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

            • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

            • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

            • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

            • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

            • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

            • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

            • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

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            Haberler Memurlar Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı! İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 4.000 TL maaş ödemesi var!
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