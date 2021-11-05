KPSS şartsız ve KPSS'li kamuya Kasım ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları

Memur, personel ve işçi alımı başvuruları ve ilanlar amacıyla güzel haberler gelmeye başladı. Bu anlamda yaz aylarının bitmesinin sonrasında son bahara girdik. Ülkemizde hala aktif bir şekilde devam etmekte olan Koronavirüs sebebi ile de bazı alanlarda kısıtlamalar yapılmıştı. Buda kamuya istihdamın düşmesine sebep olmuştu ve çok çok memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanı yayımlanmamıştı. Kasım ayının ilk haftasında kamuya memur alımının hız kazanması beklenmektedir. İşte KPSS koşulsuz ve KPSS'li kamuya Kasım ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları...
Kültür Bakanlığı Kasım Ayı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımladı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilan ile Bakanlık bünyesindeki eksikliği gidermek üzere Bilişim personeli alımı yapacak. Söz konusu ilan ile Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne istihdam edecek
ALIM YAPILACAK KADROLAR:
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadroları, 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Kıdemli Sistem Uzmanı alımı yapılacak. Kasım ayı için yayımlanan personel alımı ilanları bu şekilde. Gelecek yeni ilanlar İşin Olsa sitesi üzerinden duyurulacak.
Kızılay Yeni İlan Yayımladı! Kasım Ayı Personel Alımı Yapılacak
Kızılay Kasım Ayı Personel Alımı ilanları yayımlandı. Bugün yayımlanmış olan Yeni Personel alımı ilanı ile Kızılay İnsan Kaynakları İş Ortağı alımı yapacak. Alımlar Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak.
KASIM AYI PERSONEL ALIMI KADROLARI:
İnsan Kaynakları İş Ortağı
Biyomedikal Mühendisi
Hasta Kabul Görevlisi
Elektrik Teknisyeni
İnşaat Teknikeri
Hemşire
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kızılay ilanları sadece İnternette yayımlanıyor. Türk Kızılayı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar yukardaki niteliklerede Elektronik ortamda başvuru yapabilecekler. Başvurular " https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx " adresi üzerinden yapılacak. İlgili kariyer sistemine kayıt işlemlerini oluşturarak ilgili başvuru yapılacak kadroyu seçerek CV bırakabileceksiniz.