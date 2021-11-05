KPSS şartsız ve KPSS'li kamuya Kasım ayı memur, personel ve işçi alımı ilanları! İşte memur, personel ve işçi alımı başvuru şartları

Dışişleri Bakanlığı Los Angeles Başkonsolosluğu KPSS siz Personel Alımı Yapıyor

Dışişleri Bakanlığı Personel alımı için ilana çıktı. Yurtdışında KPSS siz Personel alımı yapılacak. Alımlar Los Angeles Başkonsolosluğuna yapılacak. Sınav ile yapılacak alımlarda yaş şartı adayların beklentisi gibi 41 olarak bildirildi. Los Angeles Başkonsolosluğu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Sözleşmeli olarak 1 Sekreter Alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Dışişleri Bakanlığına başvur için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. 41 yaşını tamamlamamış, Çok iyi derecede ingilizce ve Türkçe bilen ve Bilgisayar kullanmayı bilen adaylar başvuru yapabilecek.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, En az Lise ve dengi okul mezunu olmak, Her türlü İklim şartlarında taşımayı kabul etmiş olmak şartlarını taşıyanlar başvuru yapacak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Los Angeles Başkonsolosluğu sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. 2 Kasım 2021 tarihinde başlayan başvurular en geç 17 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece Kariyer kapısı üzerinden gerçekleştireceklerdir.

EYLÜL AYI KAMUYA MEMUR PERSONEL İŞÇİ ALIMI GÜNCEL LİSTE