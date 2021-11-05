Kapadokya Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alımı yapacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanına başvuruda istenen belgeler

1.Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2.Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)

3.ALES sonuç belgesi

4.ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı

5.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge

6.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7.Özgeçmiş

8.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

9.Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

10.Lisans not dökümü (onaylı belge)

11.Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf

12.Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

13.Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK'dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.)

14.Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın