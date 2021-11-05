Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 05.11.2021 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 09:32
    ABONE OL

    BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 personel alımı başvuru şartları!

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde kariyer hedefleyenler için müjdeli haber geldi ve BDDK, farklı kadrolarda 153 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 personel alımı başvuru şartları nelerdi? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Hangi kadrolar için kaç kişi alım yapılacağı da merak edilenler arasında yer aldı. İşte BDDK personel alımına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 personel alımı başvuru şartları! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 yılında 5 farklı alanda görevlendirilmek üzere toplamda 153 personel alımı yapacak olan BDDK, başvuru şartlarını ve başvuruyla ilgili tüm bilgileri duyurdu. BDDK personel alımı 5 Kasım yani bugün itibariyle başladı. İşte ayrıntılar...

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

    BDDK PERSONEL TEMİNİ SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

    Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

    HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacak.

        BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        -Türk vatandaşı olmak.
        -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
        -Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
        -Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
        -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
        -5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen şartları taşımak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Memurlar BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 153 personel alımı başvuru şartları!
            SON DAKİKA