Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı başvuru şartları! Kamuya düşük KPSS ile ( 50-55-60) 16.000 memur personel alınacak!

Peş peşe detaylar haberimizde yer almaktadır. Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı için binlerce yer açılmış durumda. Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Ekim ayı ve Kasım ayı içinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya düşük KPSS puanı ile memur alımı ve personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı kapsamında ilanlar yayımlandı ve Kasım ayında son derece canlı bir kamu alım süreci geçecek.