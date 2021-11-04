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    • Memurlar
    • 05.11.2021 08:47
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    • 05.11.2021 08:47
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    Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı başvuru şartları! Kamuya düşük KPSS ile ( 50-55-60) 16.000 memur personel alınacak!

    Düşük KPSS Puanı ile kamuya yapılacak alımlarda en az 50 puan almış olmak koşulu aranacak. Bu yönde 2020 senesinde yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından lise amacıyla KPSSP94, ön lisans amacıyla KPSSP93 ve lisans amacıyla KPSSp3 puan türünden en az 50, 55 ya da 60 puan almış olmak şartları aranacaktır.

    takvim.com.tr
    Kamuya düşük KPSS ile 50-55-60 16.000 memur personel alınacak!

    Peş peşe detaylar haberimizde yer almaktadır. Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı için binlerce yer açılmış durumda. Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Ekim ayı ve Kasım ayı içinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya düşük KPSS puanı ile memur alımı ve personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı kapsamında ilanlar yayımlandı ve Kasım ayında son derece canlı bir kamu alım süreci geçecek.

    Merkez Bankası 27 Teknisyen Alımı İlanı

    KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

    Eğitim: Lise, Ön Lisans

    Kadrolar: Teknisyen

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İlanı

    KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

    Eğitim: Ön Lisans

    Kadrolar: İtfaiye Eri

    Tefenni Belediyesi 4 Memur Alımı İlanı

    KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

    Eğitim: Ön Lisans ve Lisans

    Kadrolar: Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ve Düz Memur

    Çardaklı Belediyesi 1 Personel Alımı İlanı

    KPSS Puan Şartı: En Az 55 KPSS

    Eğitim: Lise

    Kadrolar: Şoför

        AFAD 1749 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

        Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Kadrolar: 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni ( Lise Mezunu 401 ve Ön Lisans mezunu 700 ), 648 Sözleşmeli Personel ( 3 Avukat, 175 Büro Personeli, 146 Mühendis, 61 Sosyal Çalışmacı, 5 Veteriner Hekim, 7 Diğer Sağlık Personeli, 183 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi )

        Akşehir Belediyesi 17 Düz Memur ve Zabıta Memuru Alımı İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

        Eğitim: Ön Lisans ve Lisans

        Kadrolar: 7 Zabıta Memuru ve 10 Düz Memur Alımı

        Gaziantep ve Mersin Bölge Tarım Kredi 47 Memur Alımı İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

        Eğitim: Lisans

        Kadrolar: Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi

        Kültür Bakanlığı 17 Sözleşmeli Personeli Alımı İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

        Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Kadrolar: Destek Personeli ( Temizlik Personeli ), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mütercim Tercüman, Programcı ve Bilgisayar Teknikeri alımı

        Diyanet İşleri Başkanlığı 7800 Sözleşmeli Personel Alımı

        KPSS Puan Şartı: En Az 50 KPSS

        Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Kadrolar: 1500 Kur'an Kursu Öğreticisi,5600 İmam-Hatip, 700 Müezzin

        Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu ( TİHEK ) 10 Kamu Personeli Alım İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS

        Eğitim: Ön Lisans

        Kadrolar: 2 Kadın koruma ve güvenlik görevlisi, 2 Erkek koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi temel hizmetleri yerine getirmek üzere 5 destek personeli, 1 teknisyen

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Milli Eğitim Bakanlığı 6132 Kamu Personeli Alım İlanı

        KPSS Puan Şartı: En Az 50 KPSS

        Eğitim: Lise, Ön Lisans ve Lisans

        Kadrolar: 3279 Aşçı Yardımcısı Alımı , 2593 Aşçı Alımı ve 260 Fizyoterapist Alımı
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        Haberler Memurlar Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı başvuru şartları! Kamuya düşük KPSS ile ( 50-55-60) 16.000 memur personel alınacak!
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