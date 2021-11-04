Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı başvuru şartları! Kamuya düşük KPSS ile ( 50-55-60) 16.000 memur personel alınacak!

Peş peşe detaylar haberimizde yer almaktadır. Zabıta, şoför, memur, işçi ve teknisyen alımı için binlerce yer açılmış durumda. Kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Ekim ayı ve Kasım ayı içinde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya düşük KPSS puanı ile memur alımı ve personel alımı yapılacak. Kamuya memur alımı kapsamında ilanlar yayımlandı ve Kasım ayında son derece canlı bir kamu alım süreci geçecek.
Merkez Bankası 27 Teknisyen Alımı İlanı
KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS
Eğitim: Lise, Ön Lisans
Kadrolar: Teknisyen
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 Memur Alımı İlanı
KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS
Eğitim: Ön Lisans
Kadrolar: İtfaiye Eri
Tefenni Belediyesi 4 Memur Alımı İlanı
KPSS Puan Şartı: En Az 60 KPSS
Eğitim: Ön Lisans ve Lisans
Kadrolar: Zabıta Memuru, İtfaiye Eri ve Düz Memur
Çardaklı Belediyesi 1 Personel Alımı İlanı
KPSS Puan Şartı: En Az 55 KPSS
Eğitim: Lise
Kadrolar: Şoför