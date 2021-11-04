AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? AFAD 1.749 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor?

Gündemde yoğun bir şekilde AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak AFAD 1.749 personel alımı yapacak ve içinde arama ve kurtarma teknisyeni de yer alıyor. İlanı gören ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamasını yapar oldu. İşte detaylar…
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sınava katılım şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.