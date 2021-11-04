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    • Memurlar
    • 05.11.2021 09:38
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    • 05.11.2021 09:38
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    AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? AFAD 1.749 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor?

    AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. AFAD 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 de sözleşmeli personel alacağını duyurunca detaylar merak konusu oldu. İşte başvuru için aranan şartlar...

    takvim.com.tr
    AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Gündemde yoğun bir şekilde AFAD personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak AFAD 1.749 personel alımı yapacak ve içinde arama ve kurtarma teknisyeni de yer alıyor. İlanı gören ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? Sorgulamasını yapar oldu. İşte detaylar…

    AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e- Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

    Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

    AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sınava katılım şartları:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
    karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

        2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

        2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

        2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.

        2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.

        2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

        2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

        2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

        2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
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        Haberler Memurlar AFAD personel alımı başvuru şartları nelerdir? AFAD 1.749 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor?
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