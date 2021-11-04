94.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! egm.gov.tr 2021 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı

ÖGG sonuçları için geri sayım sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınavı 17 Ekim pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuç için gelecek son dakikaya kilitlendi. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edileceği duyuruldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!