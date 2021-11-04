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    • Memurlar
    • 05.11.2021 14:05
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    • 05.11.2021 14:06
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    94.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! egm.gov.tr 2021 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı

    ÖGG sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edileceği duyuruldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    egm.gov.tr 2021 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı!

    ÖGG sonuçları için geri sayım sona erdi. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan ÖGG sınavı 17 Ekim pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuç için gelecek son dakikaya kilitlendi. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edileceği duyuruldu. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

    ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.



        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

        Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

        Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

        Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

        Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

        Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

        Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

        Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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        Haberler Memurlar 94.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika! egm.gov.tr 2021 EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı
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