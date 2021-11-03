PMYO sınav sonuçları2021! PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?

Binlerce adayın beklediği PMYO sınav sonuçları hakkında son dakika açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden adayların beklediği PMYO sınav sonuçlarına ilişkin duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, ''Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.'' ifadelerine yer verildi. Peki; 2021 EGM PMYO sınav sonuçları açıklandı mı? PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?
PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;
''Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.
Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.''
2021 EGM PMYO SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
PMYO sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama sayfasını araştırmaya başladı. PMYO sınav sonuçlarınızı Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girerek öğrenebilirsiniz.
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