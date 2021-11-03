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    • Memurlar
    • 04.11.2021 08:45
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    • 04.11.2021 08:46
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    PMYO sınav sonuçları2021! PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?

    Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Ön sağlık fiziki ve sözlü mülakatın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe geçmişti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. EGM sitesi üzerinden 2021 PMYO sınav sonuçları hakkında son dakika açıklama geldi. Peki; 2021 EGM PMYO sınav sonuçları açıklandı mı? PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?

    PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    Binlerce adayın beklediği PMYO sınav sonuçları hakkında son dakika açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden adayların beklediği PMYO sınav sonuçlarına ilişkin duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, ''Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.'' ifadelerine yer verildi. Peki; 2021 EGM PMYO sınav sonuçları açıklandı mı? PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?

    PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;

    ''Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okullarında (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO Müdürlüklerine planlamaları yapıldı.

    Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.''

    2021 EGM PMYO SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    PMYO sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar sonuç sorgulama sayfasını araştırmaya başladı. PMYO sınav sonuçlarınızı Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girerek öğrenebilirsiniz.

    EGM İLE PMYO SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLA

    PM İLE PMYO SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLA

        PMYO İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Polis Meslek Yüksekokulu'na girmeye hak kazanan öğrencilerin intibak eğitimleri 7 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Yapılan açıklamada, ''Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 07 Kasım 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacaklar'' denildi.

        PMYO İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER!

        ÖĞRENCİ ADAYLARININ YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

        1- Mezun olduğu Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı olur) ve 2 adet fotokopisi

        2- Vesikalık fotoğraf 4 adet (son altı ay içinde çekilmiş sakalsız, bıyıksız),

        3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

        4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı veya e-devlet çıktısı,

        5- Adli sicil kaydı aslı veya e-devlet çıktısı

        6- Askerlik yapanlar için terhis belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (e-devlet çıktısı olur), (2000 yılı ve sonrası doğanların belge getirmelerine gerek yoktur)

        7- Evli olan adaylar için eşinin vesikalık fotoğrafı 1 adet (son altı ay içinde çekilmiş), kimlik fotokopisi ve evlilik cüzdanı fotokopisi

        8-Anne-baba-18 yaşından büyük kardeşlerin doğum yeri-doğum tarihi ve adresleri kayıt için gerekli olacaktır.

        Adaylar başlayacak olan intibak eğitimi süresince yatılı olarak okulda kalacaklardır. Aşağıdaki eşyaları yanlarında getirmelidirler:

        Yeteri kadar kıyafet,
        Koyu renkli eşofman takımı,
        Koyu renkli spor ayakkabısı,
        Tıraş malzemesi,
        Pijama takımı,
        Havlu,
        Terlik vb
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        Haberler Memurlar PMYO sınav sonuçları2021! PMYO sınav sonuçlarına nasıl bakılır? PMYO intibak eğitimi için gerekli malzemeler nelerdir?
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