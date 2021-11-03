PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 PMYO kayıt için gerekli belgeler neler?

2021 yılında PMYO'ya 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 Kasım'da merakla beklenen PMYO sınav sonuçlarını açıkladı. Gözler şimdi PMYO intibak eğitimlerine çevrildi. Adaylar PMYO'da eğitim aldıktan sonra ilk görev yerlerine atanacak. Eğitimleri başarıyla geçemeyenler ise PMYO'dan çıkarılacak. Peki; PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2021? PMYO kayıt için gerekli belgeler neler? PMYO eğitim süresi ne kadar, kaç ay?
PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
PMYO sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile sorgulama yapılabilecek.
PMYO İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN 2021?
PMYO'ya girmeye hak kazanan öğrenciler intibak eğitiminin başlayacağı 7 Kasım 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacaklar.