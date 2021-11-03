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    • Memurlar
    • 04.11.2021 08:46
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    • 04.11.2021 08:46
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    PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 PMYO kayıt için gerekli belgeler neler?

    Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından intibak eğitimleri için binlerce kişi araştırmalara koyuldu. 2021 yılında PMYO için erkek ve kadınlardan olmak üzere toplamda 2.500 kişi alınacak. Başvurular Ağustos ayında alınmış sınavlar da geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. EGM PMYO sonuçlarını 3 Kasım'da açıkladı. Şimdi gözler eğitimlerde! Peki; PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2021? PMYO kayıt için gerekli belgeler neler? PMYO eğitim süresi ne kadar, kaç ay? İşte PMYO takvimi!

    PMYO sınav sonuçları açıklandı!

    2021 yılında PMYO'ya 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 3 Kasım'da merakla beklenen PMYO sınav sonuçlarını açıkladı. Gözler şimdi PMYO intibak eğitimlerine çevrildi. Adaylar PMYO'da eğitim aldıktan sonra ilk görev yerlerine atanacak. Eğitimleri başarıyla geçemeyenler ise PMYO'dan çıkarılacak. Peki; PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak 2021? PMYO kayıt için gerekli belgeler neler? PMYO eğitim süresi ne kadar, kaç ay?

    PMYO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    PMYO sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile sorgulama yapılabilecek.

    PMYO İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN 2021?

    PMYO'ya girmeye hak kazanan öğrenciler intibak eğitiminin başlayacağı 7 Kasım 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar planlandıkları PMYO Müdürlüklerinde hazır bulunacaklar.

        PMYO KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

        PMYO KILAVUZU İÇİN TIKLA!

        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BULUNAN İLLER

        AKSARAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU AYDIN POLİS
        MESLEK YÜKSEKOKULU AFYONKARAHİSAR POLİS
        MESLEK YÜKSEKOKULU BALIKESİR POLİS MESLEK
        YÜKSEKOKULU BAYBURT POLİS MESLEK
        YÜKSEKOKULU BİTLİS POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        ELAZIĞ ZÜLFÜ AĞAR POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        ELMADAĞ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        ERZURUM POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        GAZİANTEP POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        İSTANBUL ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK
        YÜKSEKOKULU

        İSTANBUL ŞÜKRÜ BALCI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        RÜŞTÜ ÜNSAL POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (İZMİR)
        KASTAMONU POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU KAYSERİ
        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU KEMAL SERHADLI
        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE POLİS
        MESLEK YÜKSEKOKULU MALATYA POLİS MESLEK
        YÜKSEKOKULU
        NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU
        RİZE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SAMSUN 19 MAYIS
        POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SİİRT POLİS MESLEK
        YÜKSEKOKULU YOZGAT POLİS MESLEK YÜKSEKOKUL
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        Haberler Memurlar PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 PMYO kayıt için gerekli belgeler neler?
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