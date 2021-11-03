PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO intibak eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 PMYO kayıt için gerekli belgeler neler?

PMYO KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO Müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

PMYO KILAVUZU İÇİN TIKLA!