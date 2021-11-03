MEB 6 bin 132 personel alımı şartları! Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Gündemde MEB 6 bin 132 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen kişiler hangi kadrolara alım yapılacağını ve istenilen şartların neler olduğunu merak ediyor. 25 Ekim itibariyle başlayan başvuruların hangi tarihte sona ereceği de belli oldu ve başvurulara dair tüm detayları haberimizde derledik. Peki Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte MEB 6 bin 132 kişinin alınacağı o kadrolar…
ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.