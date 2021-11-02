Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 02.11.2021 16:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 16:17
    ABONE OL

    Yüz binlerce kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 105.377 işçi aranıyor! 18-55 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!

    İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS koşulsuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birçok değişik pozisyona personel alımının gerçekleştirileceği belirtildi. İŞKUR ilanlarında açık pozisyon amacıyla talep edilen şartlar çeşitli olarak yer alıyor. İşte merak edilenler... Güncel iş ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alıyor. Açık pozisyonlara ulaşmak amacıyla İŞKUR'un, "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine erişim sağlayınız. Birçok değişik pozisyonda alımlar gerçekleştirilecek. Şartlar ise ilana göre değişkenlik gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Yüz binlerce kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 105.377 işçi aranıyor!

    İŞKUR personel ve memur alımı kapsamında güncel iş ilanları yayınlandı. En az 3.500 TL maaş ile personel alımı uygulanacağı duyuruldu. İŞKUR personel alımı amacıyla en az ilkokul mezunu olma koşulu aranıyor. İŞKUR iş ilanları amacıyla adaylardan dilenen şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...

    İŞKUR'DA 105.377 AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR

    İşte en çok işçi aranan meslek dalları

    Beden işçisi (Genel)
    Temizlik görevlisi
    Garson (Servis elemanı)

    Satış danışmanı/uzmanı
    Konfeksiyon işçisi
    Gazaltı kaynakçısı
    Makineci (Dikiş)

    NASIL BAŞVURULUYOR?

    Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

    Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
    * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
    * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
    * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

        Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz.

        Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.

        İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi amacıyla İŞKUR İş Müdürlüklerine müracaat yapılması gerekir.

        İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilir. Başvuruda tespit edilen yurttaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekir. Reşit olan yurttaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekir. Belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın rastgele bir eğitim hali ya da çalışmışlığı yok ise İŞKUR doğrultusundan düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara’da bir Kadir Şeker olayı daha
        Haberler Memurlar Yüz binlerce kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 105.377 işçi aranıyor! 18-55 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!
            SON DAKİKA