Yüz binlerce kişi işbaşı yaptı! 81 ilde hemen 105.377 işçi aranıyor! 18-55 yaş arası İŞKUR'dan derhal formu doldurabilir!

İŞKUR personel ve memur alımı kapsamında güncel iş ilanları yayınlandı. En az 3.500 TL maaş ile personel alımı uygulanacağı duyuruldu. İŞKUR personel alımı amacıyla en az ilkokul mezunu olma koşulu aranıyor. İŞKUR iş ilanları amacıyla adaylardan dilenen şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...
İŞKUR'DA 105.377 AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR
İşte en çok işçi aranan meslek dalları
Beden işçisi (Genel)
Temizlik görevlisi
Garson (Servis elemanı)
Satış danışmanı/uzmanı
Konfeksiyon işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci (Dikiş)
NASIL BAŞVURULUYOR?
Özel sektörde acilen pek çok alanda işçi aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.