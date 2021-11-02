POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir? 27. dönem POMEM kazananlar listesi! Kazanamayanlar ne yapacak?

27. dönem POMEM polislik sonuçları son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde POMEM sonuçları için '2 gün içerisinde açıklanacak' diye müjdeyi duyurmuştu. Beklenen an geldi 2 Kasım itibariyle 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. 2021 yılında POMEM'e 8 bin aday alınacak. Kontenjanların artıp artmayacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları Polislik Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. POMEM sonuçları için sayfaya giriş yapan bazı adaylar 'POMEM sıralamaya giremedi ' yazısı ile karşılaşıyor. Peki POMEM sıralamaya giremedi ne demek? İntibak eğitimi ne zaman başlar?
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SON DAKİKA!
POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. https://www.pa.edu.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra sizden istenen bilgileri girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK?
27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunı gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.
POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
27. dönem POMEM intibak eğitimlerinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak önceki sene 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını sebebiyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu sebeple geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.