Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 02.11.2021 07:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2021 07:26
    ABONE OL

    POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir? 27. dönem POMEM kazananlar listesi! Kazanamayanlar ne yapacak?

    27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Binlerce adayın hayalini kurduğu polislik için sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı sitesi üzerinden erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek için PA sayfasına giriş yapan adaylardan bazıları 'POMEM sıralamaya giremedi' yazısıyla karşılaşıyor. Peki POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir? 27. dönem POMEM kazananlar listesi! Kazanamayanlar ne yapacak? İşte 27. dönem POMEM polislik sonuçları son dakika!

    takvim.com.tr
    Gülistan Başköy
    POMEM sıralamaya giremedi ne demek?

    27. dönem POMEM polislik sonuçları son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde POMEM sonuçları için '2 gün içerisinde açıklanacak' diye müjdeyi duyurmuştu. Beklenen an geldi 2 Kasım itibariyle 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. 2021 yılında POMEM'e 8 bin aday alınacak. Kontenjanların artıp artmayacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları Polislik Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. POMEM sonuçları için sayfaya giriş yapan bazı adaylar 'POMEM sıralamaya giremedi ' yazısı ile karşılaşıyor. Peki POMEM sıralamaya giremedi ne demek? İntibak eğitimi ne zaman başlar?

    27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SON DAKİKA!

    POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. https://www.pa.edu.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra sizden istenen bilgileri girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

    POLİSLİK SONUCU İÇİN TIKLA!

    POMEM SIRALAMAYA GİREMEDİ NE DEMEK?

    27. dönem POMEM sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ sitesine giriş yapan adaylardan bir çoğu 'Sıralamaya giremedi' yazısı ile karşılaşıyor. Sıralamaya giremedinin diğer adı "Sıradasınız" dır. Anlamı ise: Asil veya yedek listeye giremeyen kişilerin mülakatta 70 üstü alarak kaçıncı sırada olduğunı gösteren sıradır. Başarısız ise; Mülakatta 70 altı alan kişilerdir.

    POMEM İNTİBAK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    27. dönem POMEM intibak eğitimlerinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak önceki sene 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını sebebiyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu sebeple geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.

        KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

        1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

        -Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

        -Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

        2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

        3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

        4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

        5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

        6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

        7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

        8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

        9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

        10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

        11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

        12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

        13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

        14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

        15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

        NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

        POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

        Adayların intibak eğitimi için yanında getireceği malzemeler aşağıdaki gibidir;

        1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır. (Siyah veya Lacivert kumaş pantolon, siyah ayakkabı, kazak,mont)

        2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı (Eşofman takımı sade ve koyu renkler olması (Örn: lacivert, siyah gibi).

        3- Terlik

        4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

        5- El ve Banyo Havlusu

        6- Kişisel Bakım Malzemesi

        POMEM'DE KULLANIMI YASAK OLAN MALZEMELER

        1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

        2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

        3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

        4- Dr. raporu,kutusu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

        5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

        6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

        7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

        8- Herhangi bir suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanması halinde adli işlem başlatılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zeytinburnu’ndan gece yarısı can pazarı!
        Haberler Memurlar POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM yedek kaça kadar gelir? 27. dönem POMEM kazananlar listesi! Kazanamayanlar ne yapacak?
            SON DAKİKA