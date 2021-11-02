POMEM eğitimi kaç ay, gerekli evraklar nelerdir? POMEM yedek alımı nasıl oluyor? İstanbul Arnavutköy POMEM, Bayburt POMEM, Serhadlı POMEM...

Haftalardır beklenen 27. dönem POMEM sonuçları için müjdeli haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. dönem POMEM polislik sonuçları açıklandı. Gözler bu kez 28. dönem POMEM'e çevrildi. 2021 yılında 27. dönem POMEM için 8 bin aday alındı. Peki 28. dönem POMEM'e kaç kişi alınacak, kontenjan ne kadar? POMEM eğitimi kaç ay, gerekli evraklar nelerdir? POMEM yedek alımı nasıl oluyor? İşte eğitim yerleri: İstanbul Arnavutköy POMEM, Bayburt POMEM, Serhadlı POMEM...
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre 27. Dönem POMEM sonuçları açılandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; ''Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.''
28. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
28. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
POMEM EĞİTİMİ KAÇ AY, GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
POMEM intibak eğitimleri 8 ay sürmektedir.
27. DÖNEM POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim'de başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY POMEM NEREDE?
Adres: Yavuz Selim, Sevban Mehmet Cad. No:86 D:2, 34283 Arnavutköy/İstanbul
BAYBURT POMEM NEREDE?
Zahit, 69000 Erenli/Bayburt Merkez/Bayburt
KEMAL SERHADLI POMEM NEREDE?
Atakent, Yaşar Doğu Cad. No:102, 01260 Yüreğir/Adana