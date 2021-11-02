İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 14 öğretim elemanı alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bilgiler de yer aldı.

İşte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuruya ilişkin o bilgiler:



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen bağlantı adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilgili birimin internet sayfasından ve kişisel başvuru ekranından ilan edilecek olup ilanların yayınlanacağı birim internet sayfaları aşağıda belirtilmiştir. Bu sitelerden ve sistem üzerinden yapılan duyuru ve bildirimler tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



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