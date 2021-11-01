Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 MGM 100 personel alımı başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 sözleşmeli personel alınacak ve 2 Kasım'da sona erecek olan başvurular için şartların neler olduğu, nereden başvuru yapılacağına ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...
MGM 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuruları 27 Ekim 2021 tarihinde başladı. ÖSYM tarafından KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar 2 Kasım'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre başvuru yapabilecek.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
MGM 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro alımı için ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.
TERCİH YAPILABİLECEK POZİSYONLAR!