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    • Memurlar
    • 01.11.2021 10:04
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    • 01.11.2021 10:10
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 MGM 100 personel alımı başvuru şartları neler?

    Başvuruların bitmesine son iki gün kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. En az 50 KPSS puanı ile alım yapacak olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel istihdamı yapacak ve diğer aranan niteliklerin neler olduğu merak ediliyor. Peki 2021 MGM 100 personel alımı başvuru şartları neler? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan kişilerden biri olmak isteyenler başvurularını nereden yapacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 MGM 100 personel alımı başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 sözleşmeli personel alınacak ve 2 Kasım'da sona erecek olan başvurular için şartların neler olduğu, nereden başvuru yapılacağına ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    MGM 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuruları 27 Ekim 2021 tarihinde başladı. ÖSYM tarafından KPSS-2021/8 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar 2 Kasım'a kadar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre başvuru yapabilecek.

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    MGM 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro alımı için ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

    ÖSYM BAŞVURU EKRANI

    TERCİH KILAVUZU

    TERCİH YAPILABİLECEK POZİSYONLAR!

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

        Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

        KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

        Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

        2.2.1. Sözleşmeli Personel olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

        a) Mühendis pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.
        b) Büro Personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.
        c) Sağlık bakımından Mühendis ve Büro Personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
        d) KPSS'ye girmiş 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

        2.2.3. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Büro Personeli pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atama işlemleri yapılmayacaktır.

        TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        MGM personel alımı için yerleştirme ücreti 25 TL olarak belirlendi. Tercihlerini tamamlayan adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yerleştirme ücretini kolaylıkla yatırabilecek.

            Yerleştirme ücretini yatırabileceğiniz bankalar şöyle;

            Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

            ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

            Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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