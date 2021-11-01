Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 MGM 100 personel alımı başvuru şartları neler?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli Personel olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.

b) Büro Personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.

c) Sağlık bakımından Mühendis ve Büro Personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

d) KPSS'ye girmiş 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,