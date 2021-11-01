İŞKUR'da 3.500 TL maaşla onlarca şehre sınavsız temizlik görevlisi, büro işçisi ve bekçi personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu İŞKUR duyurduğu iş ilanlarıyla binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR KPSS koşulu olmadan binlerce alım yapıyor. Güncel İŞKUR iş ilanlarına göre, sağlıktan eğitime, kamu personel alımından özel sektör iş ilanlarına kadar çok sayıda ve pek çok branşta personel alımı yapıyor. İşte Türkiye İş Kurumu İŞKUR iş ilanları 2021 iş başvuruları İŞKUR güncel iş ilanları.
Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi
Temizlik Görevlisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006378826
2.11.2021
1 Gün Kaldı
Büro İşçisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006379929
2.11.2021
1 Gün Kaldı
Proje Danışmanı
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006380255
2.11.2021
1 Gün Kaldı
Ön Muhasebeci
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006380676
2.11.2021
1 Gün Kaldı
Konfeksiyon İşçisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon TOKAT 00006380750
2.11.2021
Beden İşçisi (Genel)
1 Açık Pozisyon TEKİRDAĞ 00006380909
2.11.2021
Temizlik Görevlisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon NİĞDE 00006380919
2.11.2021
Büro İşçisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon SAMSUN 00006381321
2.11.2021