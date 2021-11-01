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    • Memurlar
    • 01.11.2021 15:32
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    • 01.11.2021 15:34
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    İŞKUR'da 3.500 TL maaşla onlarca şehre sınavsız temizlik görevlisi, büro işçisi ve bekçi personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

    İŞKUR, Kasım ayı ile beraber personel ve işçi alımlarına hız vermiş durumda. Bu anlamda temizlik görevlisi, büro işçisi, konfeksiyon işçisi ve beden işçisi alımı için detaylar verildi. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi iş ilanları İŞKUR, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR’da 3.500 TL maaşla onlarca şehre sınavsız temizlik görevlisi, büro işçisi ve bekçi personel alımı!

    Türkiye İş Kurumu İŞKUR duyurduğu iş ilanlarıyla binlerce vatandaşı iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR KPSS koşulu olmadan binlerce alım yapıyor. Güncel İŞKUR iş ilanlarına göre, sağlıktan eğitime, kamu personel alımından özel sektör iş ilanlarına kadar çok sayıda ve pek çok branşta personel alımı yapıyor. İşte Türkiye İş Kurumu İŞKUR iş ilanları 2021 iş başvuruları İŞKUR güncel iş ilanları.


    Sırala : İl | Son Başvuru Tarihi

    Temizlik Görevlisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006378826

    2.11.2021

    1 Gün Kaldı

    Büro İşçisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006379929

    2.11.2021

    1 Gün Kaldı

    Proje Danışmanı

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon İSTANBUL 00006380255

    2.11.2021

    1 Gün Kaldı

    Ön Muhasebeci

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006380676

    2.11.2021

    1 Gün Kaldı

    Konfeksiyon İşçisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon TOKAT 00006380750

    2.11.2021

    Beden İşçisi (Genel)

    1 Açık Pozisyon TEKİRDAĞ 00006380909

    2.11.2021

    Temizlik Görevlisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon NİĞDE 00006380919

    2.11.2021

    Büro İşçisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon SAMSUN 00006381321

    2.11.2021

        Tır-Çekici Şoförü

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon SAMSUN 00006381390

        2.11.2021

        Halkla İlişkiler Görevlisi

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon SAMSUN 00006381423

        2.11.2021

        Beden İşçisi (Temizlik)

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon ŞIRNAK 00006381427

        2.11.2021

        Mutfak Görevlisi

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon SAMSUN 00006381528

        2.11.2021

        1 Gün Kaldı

        Bekçi

        Özel / Daimi

        1 Açık Pozisyon BURSA 00006380382

        3.11.2021



        Beden İşçisi (Genel)

        Özel / Daimi

        2 Açık Pozisyon MERSİN 00006381342

        3.11.2021

        Beden İşçisi (Genel)

        TCK 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

        Kamu / Daimi

        1 Açık Pozisyon


        Türkiye İş Kurumu İŞKUR iş ilanları başvurusu için tıklayınız

        TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        Temizlik personeli alımı için genel olarak adaylardan istenilen başvuru şartları şöyle;

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.

        3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

        3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        4) Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

        5) Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        6) Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

        7) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

        8) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

        9) Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

        10) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR'da 3.500 TL maaşla onlarca şehre sınavsız temizlik görevlisi, büro işçisi ve bekçi personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları
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