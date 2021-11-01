İŞKUR'da 3.500 TL maaşla onlarca şehre sınavsız temizlik görevlisi, büro işçisi ve bekçi personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları





Beden İşçisi (Genel)

Özel / Daimi

2 Açık Pozisyon MERSİN 00006381342

3.11.2021

Beden İşçisi (Genel)

TCK 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu / Daimi

1 Açık Pozisyon



Türkiye İş Kurumu İŞKUR iş ilanları başvurusu için tıklayınız

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Temizlik personeli alımı için genel olarak adaylardan istenilen başvuru şartları şöyle;

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1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak,

3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4) Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,