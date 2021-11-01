Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 personel alımı başvuru şartları! Başvurular bugün başladı, sınav tarihi…

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 45 personel alımı başvuru şartları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Başvurular bugün başladı, sınav tarihi de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı hangi kadrolarına personel alımı yapılacağı açıklanırken yazılı sınav tarihi de en çok merak edilenler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJI VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 45 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplam 45 kadro için bölüm ve kontenjanlar; iktisat (10), işletme (6), kamu yönetimi (5), uluslararası ilişkiler (5), hukuk (3), maliye (6), inşaat mühendisliği (4), bilgisayar mühendisliği (2) ve endüstri mühendisliği (4) olarak belirlendi.
SINAVA KATILABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılabilmeleri için adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az yetmiş 70 puan almış alması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekiyor.
Ayrıca adayların 2020 veya 2021'de yapılan KPSS'den mezun oldukları bölümlere göre belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan alması ve 35 yaşını doldurmamış olması isteniliyor.