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    • 01.11.2021 11:44
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    • 01.11.2021 11:46
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    Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? 2021 hakimlik ve savcılık için başvuru şartları neler?

    Gündemde yoğun bir şekilde Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler 2021 hakim ve savcı alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Peki 2021 hakimlik ve savcılık için başvuru şartları neler? 1000 hakim savcı alımı başvuruları 2 Kasım yani yarın itibariyle başlayacak ve başvuru ücreti de açıklandı. ÖSYM üzerinden başvurular gerçekleşecek ve sınav tarihi de belli oldu. Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ve başvurularına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman?

    Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? 2021 hakimlik ve savcılık için başvuru şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı sınav tarihleri belli olurken, başvurular da 2 Kasım itibariyle başlayacak ve ÖSYM üzerinden alınacak. Bu alanda kariyer hedefi bulunanlar şartlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

    2021 ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 26 Aralık 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

        ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak hakim ve savcı alımı yazılı sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. 1 sınava katılan adaylar 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL sınav ücreti yatırılacak.
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        Haberler Memurlar Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? 2021 hakimlik ve savcılık için başvuru şartları neler?
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