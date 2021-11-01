Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? 2021 hakimlik ve savcılık için başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak hakim ve savcı alımı yazılı sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. 1 sınava katılan adaylar 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL sınav ücreti yatırılacak.