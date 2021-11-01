AÇIKLANDI! 27. dönem POMEM sınav sonucu için tıkla! PA Polislik sonuçları sorgulama sayfası! POMEM sonuç listesi!

Günlerdir beklenen 27. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Gelen son dakika duyuruya göre POMEM sonuç listesi an itibariyle Polis Akademisi Başkanlığı sitesi üzerinden paylaşıldı. 27. dönem POMEM sınav sonucu için tıkla! PA Polislik sonuçları sorgulama sayfası! POMEM sonuç listesi!

AÇIKLANDI! 27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI

POMEM'e girecek 8 bin polis adayı belli oldu.

PA POLİSLİK SONUCU İÇİN TIKLA!

Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinden yapılan duyuruda, '' 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' denildi.

KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

-Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Adayların intibak eğitimi için yanında getireceği malzemeler aşağıdaki gibidir;

1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır. (Siyah veya Lacivert kumaş pantolon, siyah ayakkabı, kazak,mont)

2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı (Eşofman takımı sade ve koyu renkler olması (Örn: lacivert, siyah gibi).

3- Terlik

4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

5- El ve Banyo Havlusu

6- Kişisel Bakım Malzemesi

POMEM'DE KULLANIMI YASAK OLAN MALZEMELER

1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

4- Dr. raporu,kutusu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

8- Herhangi bir suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanması halinde adli işlem başlatılacaktır.