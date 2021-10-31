POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi, EGM POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlayan ve konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar sınavdan başarıyla geçip geçmeyeceğini merak ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar…
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bugün açıklanması bekleniyor, haberimizde yer alacaktır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gencin "27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı" sorusu üzerine, "300 binin üzerinde katılım oldu. Türkiye'nin yaklaşık 20 polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi doğal olarak bunlar bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin pandemi sebebiyle, onlara da bir hak daha verdik. Mülakatlar eylülün ilk haftasında bitti. Zannediyorum 2 gün içerisinde açıklanacak." açıklamasında bulundu.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.