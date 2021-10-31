MSB sözleşmeli er mülakat sınavı ne zaman? MSB Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda MSB tarafından sözleşmeli er alımı yapılacğaı duyurulmuştu. Ön başvurular 2- 30 Eylül tarihleri arasında alınıp sonuçlar açıklanmıştı. Başvuruları onaylanan adaylar şimdi Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyetleri hakkında araştırmalara başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, ön başvurularını tamamlayan adayların, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da gerçekleştirilecek olan faaliyetlere çağıralacağı belirtildi. İşte MSB sözleşmeli er alımına dair tüm detaylar!
SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
MSB KARA, DENİZ, HAVA SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN?
1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.
2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecektir.)
4. Seçim Aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),
ç. Mülakat,