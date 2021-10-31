MSB sözleşmeli er mülakat sınavı ne zaman? MSB Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

d. Yüzme Testi (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar ilave yüzme testine tabi tutulacaktır),

e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

c. Yüzme testine girecek adaylar mayo/şort, terlik, havlu vb. malzemeleri,

ç. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

d. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacaktır.