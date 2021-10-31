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    • Memurlar
    • 31.10.2021 09:45
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    • 31.10.2021 09:45
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    MSB sözleşmeli er mülakat sınavı ne zaman? MSB Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ön başvurular 30 Eylül'e kadar alınmıştı ve adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, ön başvurularını tamamlayan adayların, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da gerçekleştirilecek olan faaliyetlere çağıralacağı belirtildi. Adaylar evrak kabul, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik, mülakat, yüzme testi, ve hastane sevk aşamalarından oluşan faaliyetlere tabi tutulacak. Peki, MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB sözelşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MSB sözleşmeli er mülakat sınavı ne zaman?

    MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda MSB tarafından sözleşmeli er alımı yapılacğaı duyurulmuştu. Ön başvurular 2- 30 Eylül tarihleri arasında alınıp sonuçlar açıklanmıştı. Başvuruları onaylanan adaylar şimdi Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyetleri hakkında araştırmalara başladı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, ön başvurularını tamamlayan adayların, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da gerçekleştirilecek olan faaliyetlere çağıralacağı belirtildi. İşte MSB sözleşmeli er alımına dair tüm detaylar!

    SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

    MSB KARA, DENİZ, HAVA SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN?

    1. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 01 - 18 Kasım 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecektir.

    2. Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.

    3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir. (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için iki gün sürecektir.)

    4. Seçim Aşamaları;

    a. Evrak Kabul,

    b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

    c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

    ç. Mülakat,

        d. Yüzme Testi (Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar ilave yüzme testine tabi tutulacaktır),

        e. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

        5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

        6. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

        a. Bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri (belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak),

        b. FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

        c. Yüzme testine girecek adaylar mayo/şort, terlik, havlu vb. malzemeleri,

        ç. Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

        d. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodlarını (Kare Kodlu çıktısını) yanlarında getirecektir. Bu kapsamda;

        (1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacaktır.

        (2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacaktır.

        (3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 18 Kasım 2021 (Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi olan adaylar 17 Kasım 2021) tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

        7. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylardan;

        a. Tek tercihi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olanların adaylıkları sonlandırılacak,

        b. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olan adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecek,

        c. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testine katılmak istemeyenler, istekleri halinde feragat dilekçesi verebilecekler, feragat dilekçesi veren adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecektir.

        8. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

        9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

        10. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.
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