Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak uzman yardımcılarının Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alım ilanına başvuru ile ilgili genel bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin

(b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

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