İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika POMEM açıklaması! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakatına katılan adayların beklediği açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mülakat sonuçlarına dair önemli bir açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından gözler binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Başarılı olan adaylar sonuçlara göre evraklarını teslim etmeye başlayacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o açıklama...
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gencin "27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı" sorusu üzerine, "300 binin üzerinde katılım oldu. Türkiye'nin yaklaşık 20 polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi doğal olarak bunlar bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin pandemi sebebiyle, onlara da bir hak daha verdik. Mülakatlar eylülün ilk haftasında bitti. Zannediyorum 2 gün içerisinde açıklanacak." açıklamasında bulundu.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
POMEM NEDİR?
POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.
İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.