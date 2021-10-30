İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika POMEM açıklaması! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakatına katılan adayların beklediği açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mülakat sonuçlarına dair önemli bir açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından gözler binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Başarılı olan adaylar sonuçlara göre evraklarını teslim etmeye başlayacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o açıklama...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gencin "27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı" sorusu üzerine, "300 binin üzerinde katılım oldu. Türkiye'nin yaklaşık 20 polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi doğal olarak bunlar bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin pandemi sebebiyle, onlara da bir hak daha verdik. Mülakatlar eylülün ilk haftasında bitti. Zannediyorum 2 gün içerisinde açıklanacak." açıklamasında bulundu.