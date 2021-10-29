Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? MSB 2021 KKK, DKK, HKK personel temin!

Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfasında duyurulan uzman çavuş ve astsubay olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirli tarihler aralığında yapılan duyurularla sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılmaktadır. Peki, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler...
UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.
İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;
UZMAN ERBAŞ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak