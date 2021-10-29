Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? MSB 2021 KKK, DKK, HKK personel temin!

Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfasında duyurulan uzman çavuş ve astsubay olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na belirli tarihler aralığında yapılan duyurularla sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılmaktadır. Peki, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ne zaman yapılacak? İşte son bilgiler...

UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.

İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;