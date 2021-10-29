Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne KPSS 50 puanla 100 personel alınacak! MGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

TERCİH YAPILABİLECEK POZİSYONLAR!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli Personel olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.

b) Büro Personeli pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği nitelik kodlarının ve mezuniyet alan bilgilerinin açıklamasında yer almaktadır.

c) Sağlık bakımından Mühendis ve Büro Personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

d) KPSS'ye girmiş 2020-KPSS Lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

2.2.3. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Büro Personeli pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atama işlemleri yapılmayacaktır.