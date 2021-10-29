KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Kızılay personel alımı şartları nelerdir?

Gündemde yoğun bir şekilde Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk Kızılayı bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar bu habere çok sevindi ve hangi kadrolara alıp yapılacağı, istenen şartların neler olduğuna dair bilgiler merak konusu oldu. KPSS şartının aranmıyor olması büyük etki yarattı ilanlara başvuru yapmak isteyenler için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı başvuruları online olarak alınmaya devam ediyor. Adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi kadrolarına personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. İşte kadrolara ilişkin başvuru şartları;
Elektrik Teknisyeni Başvuru Şartları
Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,
Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,
Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,
Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj,
bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,
Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit,
tamir ve bakımını yapabilecek,
Takım çalışmasına yatkın,
iletişim becerisi yüksek,
dinamik,
İletişim yönü güçlü,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.