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    • 29.10.2021 16:53
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    • 29.10.2021 16:54
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    Kızılay personel alımı şartları nelerdir? KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Kızılay personel alımı şartları nelerdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk Kızılayı bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar bu habere çok sevindi ve hangi kadrolara alıp yapılacağı, istenen şartların neler olduğuna dair bilgiler merak konusu oldu. KPSS şartının aranmıyor olması büyük etki yarattı ilanlara başvuru yapmak isteyenler için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Kızılay personel alımı şartları nelerdir?

    Kızılay personel alımı şartları nelerdir? KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılayı bünyesine Türkiye'nin farklı illerinde istidam etmek üzere Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı yapılacak ve KPSS şartı aranmıyor. Peki bu kadrolar için hangi nitelikler gerekiyor, başvurular ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı başvuruları online olarak alınmaya devam ediyor. Adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

    Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

    KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi kadrolarına personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. İşte kadrolara ilişkin başvuru şartları;

    Elektrik Teknisyeni Başvuru Şartları

    Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,

    Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,

    Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,

    Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj,

    bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,

    Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit,

    tamir ve bakımını yapabilecek,

    Takım çalışmasına yatkın,

    iletişim becerisi yüksek,

    dinamik,

    İletişim yönü güçlü,

    Tam zamanlı çalışabilecek,

    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        İnşaat Teknikeri Başvuru Şartları

        Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği vb. bölümlerinden mezun,

        Tercihen hastane ve otel projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi,

        Bakım-Onarım işlerinde tecrübe sahibi,

        Metraj ve keşif yapıp,

        hakediş kontrolü yapabilecek,

        Mimari malzeme bilgisine sahip,

        Projelerin mekanik ve elektrik koordinasyonlarını sağlayabilecek,

        İnce İnşaat İşlerinde saha ve şantiye tecrübesine sahip,

        Autocad, Microsoft Office programlarına iyi derecede hakim,

        Analitik düşünebilme ve çözme becerisine sahip,

        Gerekli durumlarda esnek çalışma saatlerinde görev yapabilecek,

        Raporlama yapabilecek,

        Uygulama ve denetim konusunda tecrübeli,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        Hemşire başvuru şartları:

        Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden ve/veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun,

        En az 2 yıl deneyimi olan,

        Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,

        Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip,

        kendini iyi ifade edebilen,

        sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

        Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş,

        ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,

        Eğitime ve gelişime açık,

        Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        Biyomedikal Mühendisi Başvuru Şartları

        Tercihen üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği,

        Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

        Hastane veya tıbbi cihaz firmalarının biyomedikal bölümlerinde en az 4 yıl deneyim sahibi,

        Sağlık kuruluşları çalışmaları ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi,

        Cihazların bakım ve onarımında tecrübeli,

        teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,

        Multi-disipliner çalışma ortamında görev yapabilecek,

        Analiz etme, yorumlama ve problem çözme becerisine sahip,

        Takım çalışmasına yatkın,

        insan ilişkileri kuvvetli,

        Kalifikasyon ve validasyon süreçleri konusunda deneyim sahibi,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

        Hasta kabul personeli başvuru şartları:

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

        Hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,

        Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,

        Sağlık sektöründe 'Hasta Kayıt Kabul' pozisyonunda çalışmış,

        Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurma becerisine sahip,

        Planlama ve Organizasyon yeteneğine sahip,

        İnsan ilişkilerinde başarılı,

        sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

        MS Office programlarına hakim,

        İstanbul / Anadolu yakasında ikamet eden,

        Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.
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        Haberler Memurlar Kızılay personel alımı şartları nelerdir? KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak?
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