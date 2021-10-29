Kızılay personel alımı şartları nelerdir? KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Kızılayı bünyesine Türkiye'nin farklı illerinde istidam etmek üzere Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı yapılacak ve KPSS şartı aranmıyor. Peki bu kadrolar için hangi nitelikler gerekiyor, başvurular ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar...