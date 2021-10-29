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    • Memurlar
    • 29.10.2021 14:39
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    • 29.10.2021 14:39
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    29 Ekim kamu ilanları belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel, işçi, memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

    29 Ekim kamu ilanları: Belediye, ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı amacıyla detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar yayımlandı. Bu anlamda söz hususu kamu ilanları, İŞKUR kurum dışı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı müracaat şartları ve kadrolar...

    takvim.com.tr
    Kamu ilanları belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel, işçi, memur alımı

    29 Ekim kamu ilanları: Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. İlanların müracaat verileri yazımızda. Yayımlanan ilanlar amacıyla müracaatlar alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda , en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan koşulu olmadan ve KPSS 45 puan koşulu ile personel alınacağına yer verildi. İşte 29 Ekim kamu ilanları ve belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı müracaat şartları ve kadrolar...

    İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Hasta Danışmanı

    Özel / Daimi

    2 Açık Pozisyon

    Temizlik Görevlisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon

    Hastane Hizmetlisi

    Özel / Daimi

    3 Açık Pozisyon

    Hastane Hizmetlisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon

    Hastane Hizmetlisi

    Özel / Daimi

    1 Açık Pozisyon

    Hemşire

    Özel / Daimi

    10 Açık Pozisyon

    Temizlik Görevlisi (Hastane)

    Özel / Daimi

    5 Açık Pozisyon

    İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI

    https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021

    İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021

    Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021

    Kırıkkale Belediye Personel A.Ş 01.11.2021

    İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd .Şti.30.10.2021

    Karabük Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tur.San.ve.Tic.Ltd.Şti.31.10.2021

    Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti.31.10.2021

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel A.Ş. 29.10.2021

    Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Personel Limited Şirketi.03.11.2021

    Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021

    Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021

    İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şt.i 03.11.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021

    Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamulleri A.Ş. 01.11.2021

    İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 03.11.2021

        MEMUR ALIMI İLANLARI

        28 Ekim

        TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

        10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (DÜZELTME İLANI)

        ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

        1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (DÜZELTME İLANI)

        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

        17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

        7 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

        4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

        BATMAN ÜNİVERSİTESİ

        DÜZELTME İLANI

        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

        42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

        YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÜZELTME İLANI

        ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

        5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

        49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

        37 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

        45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

        25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

        22 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

        2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK

        YALOVA ÜNİVERSİTESİ

        17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        YALOVA ÜNİVERSİTESİ

        23 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

        MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

        - Türk vatandaşı olmak,

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
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        Haberler Memurlar 29 Ekim kamu ilanları belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel, işçi, memur alımı başvuru şartları ve kadrolar
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