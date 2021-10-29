29 Ekim kamu ilanları belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel, işçi, memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

29 Ekim kamu ilanları: Kamuya en az ilköğretim mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacak. İlanların müracaat verileri yazımızda. Yayımlanan ilanlar amacıyla müracaatlar alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda , en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan koşulu olmadan ve KPSS 45 puan koşulu ile personel alınacağına yer verildi. İşte 29 Ekim kamu ilanları ve belediye ve hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı müracaat şartları ve kadrolar...
İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Hasta Danışmanı
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon
Temizlik Görevlisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
Hastane Hizmetlisi
Özel / Daimi
3 Açık Pozisyon
Hastane Hizmetlisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
Hastane Hizmetlisi
Özel / Daimi
1 Açık Pozisyon
Hemşire
Özel / Daimi
10 Açık Pozisyon
Temizlik Görevlisi (Hastane)
Özel / Daimi
5 Açık Pozisyon
İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMI
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Ankara Pursaklar Belediyesi Personel A.Ş. 03.11.2021
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.11.2021
Elazığ Karakoçan Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 29.10.2021
Kırıkkale Belediye Personel A.Ş 01.11.2021
İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd .Şti.30.10.2021
Karabük Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tur.San.ve.Tic.Ltd.Şti.31.10.2021
Bursa Yenişehir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti.31.10.2021
Aydın Koçarlı Belediyesi Personel A.Ş. 29.10.2021
Çanakkale Gümüşçay Belediyesi Personel Limited Şirketi.03.11.2021
Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Limited Şirketi 05.11.2021
Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.11.2021
İzmir Ödemiş Belediyesi Personel Ltd. Şt.i 03.11.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 05.11.2021
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamulleri A.Ş. 01.11.2021
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 03.11.2021