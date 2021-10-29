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    • Memurlar
    • 30.10.2021 08:56
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    • 30.10.2021 08:56
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    27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

    Her gün yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yer alıyor. Polis Akademisi 8 bin polis alımı için ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatları tamamladı. Bir süredir ise sonuçların açıklanması bekleniyor ve kariyerini bu yönde hedefleyen adaylar merakla son gelişmeleri araştırıyor. Peki 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? EGM ve Polis Akademisi konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

    takvim.com.tr
    POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

    POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan adaylar tüm aşamalardan geçti ve şimdi ise gözler POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki tarih verildi mi, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte ayrıntılar...

    POLİSLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmezken aşağıdaki link üzerinden 27. Dönem POMEM mülakat sonuç ekranına tıklayabilir sorgulama yapabilirsiniz.

    POLİSLİK SONUCU SORGULA!

    SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA NE OLACAK?

    Polislik sonuçları açıklandığında POMEM'e katılmaya hak kazananları 8 aylık bir eğitim bekliyor. Eğitimden de başarılı olanlar polis olarak göreve başlayabilecek. İşte 27. Dönem POMEM intibak eğitimi hakkında detaylı bilgiler;

    KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

    1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)

    -Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi

    -Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.

        2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyanlar, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)

        3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)

        4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,

        5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)

        6-Yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için ilgili mahkeme kararı ve fotokopisi,

        7 -Kendisinde veya eşinde ad – soyad değişikliği yaptıran varsa mahkeme kararı (aslı veya onaylı sureti) ve fotokopisi,

        8-Son altı ay içinde çekilmiş 8 (sekiz) adet fotoğraf, (Biyometrik Fotoğraf OLMAYACAK.

        9- Evli ise; eşlerine ait 3 (üç) adet fotoğraf,

        10- Evli ise; evlilik cüzdanının aslı ile birlikte ilk 4 (dört) sayfasının 2 adet fotokopisi,

        11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)

        12- Tüm öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.

        13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devletten sorgulaya bilirler.

        14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.

        15-Tüm öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.

        NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

        POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

        Adayların intibak eğitimi için yanında getireceği malzemeler aşağıdaki gibidir;

        1- Adayların yanlarında yeteri kadar mevsim şartlarına uygun sivil kıyafet getirmeleri uygun olacaktır. (Siyah veya Lacivert kumaş pantolon, siyah ayakkabı, kazak,mont)

        2- Spor Ayakkabısı ve Eşofman Takımı (Eşofman takımı sade ve koyu renkler olması (Örn: lacivert, siyah gibi).

        3- Terlik

        4- Pijama Takımı, iç çamaşırı

        5- El ve Banyo Havlusu

        6- Kişisel Bakım Malzemesi

            POMEM'DE KULLANIMI YASAK OLAN MALZEMELER

            1- Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (Akıllı ve her türlü kameralı telefonlar), dizüstü veya tablet bilgisayarı, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları okula getirmeleri yasaktır.

            2- Her türlü oyun aleti, aracı ve malzemesi

            3- Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi

            4- Dr. raporu,kutusu ve reçetesi bulunmayan bitkisel veya tıbbi ilaçlar ve her türlü tıbbi malzeme

            5- Her türlü kesici ve delici aletler (açık jilet vb. getirilmeyecek)

            6- Adayların alyans hariç her türlü takı ve aksesuarları getirmeleri ve takmaları yasaktır.

            7- Her türlü siyasi ve ideolojik kitap, dergi vs. ve malzemelerini yanlarında getirmeleri yasaktır.

            8- Herhangi bir suç unsuru olabilecek eşyalara rastlanması halinde adli işlem başlatılacaktır.
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            Haberler Memurlar 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
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