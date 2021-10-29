27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan adaylar tüm aşamalardan geçti ve şimdi ise gözler POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki tarih verildi mi, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte ayrıntılar...
POLİSLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmezken aşağıdaki link üzerinden 27. Dönem POMEM mülakat sonuç ekranına tıklayabilir sorgulama yapabilirsiniz.
SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA NE OLACAK?
Polislik sonuçları açıklandığında POMEM'e katılmaya hak kazananları 8 aylık bir eğitim bekliyor. Eğitimden de başarılı olanlar polis olarak göreve başlayabilecek. İşte 27. Dönem POMEM intibak eğitimi hakkında detaylı bilgiler;
KAYIT SIRASINDA ADAY ÖĞRENCİLERİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR
1-Mezun olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)
-Diploması düzenlenmemiş olanların ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi
-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.