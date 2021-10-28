Sinop Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru ile ilgili genel bilgiler

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

- Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

- Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

- Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz

- Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere katılım veya sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

- Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.

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