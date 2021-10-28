MEB 6 bin 132 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonuna kadar 6.132 kişi alacağını duyurunca gündemde yoğun ilgi gördü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. 25 Ekim'de başlayan başvurular hangi tarihe kadar devam edecek? Kurum kadrosuna 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5 bin 872 destek personel alımı yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. İşte MEB personel alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.