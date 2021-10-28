MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları! Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefi olan vatandaşlar yayınlanan ilanları yakından takip ediyor ve 6.132 kişi alacağının duyurulması heyecanın dozunu oldukça artırdı. MEB personel alımı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.
Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.