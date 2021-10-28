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    • Memurlar
    • 28.10.2021 17:10
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    • 28.10.2021 17:11
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    MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları! Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

    Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyen vatandaşlar MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonuna kadar 6.132 kişi alacağını duyurunca gündemde yoğun ilgi gördü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. 25 Ekim’de başlayan başvurular hangi tarihe kadar devam edecek? Kurum kadrosuna 260 sözleşmeli fizyoterapist, 5 bin 872 destek personel alımı yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. İşte MEB personel alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları!

    MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru şartları! Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefi olan vatandaşlar yayınlanan ilanları yakından takip ediyor ve 6.132 kişi alacağının duyurulması heyecanın dozunu oldukça artırdı. MEB personel alımı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ME 6 BİN 132 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular, 25 Ekim - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvuru işlemlerini 5 Kasım Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

    Başvurular e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

    Adaylar başvurularını il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Dolayısıyla başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçmeliler.

        MEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

        Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

        Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

        Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

        Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        ÖZEL ŞARTLAR NELER?

        a) Sözleşmeli Fizyoterapist

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

        b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

        Lisans düzeyinde;

        Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

            Ön Lisans düzeyinde;

            Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

            Ortaöğretim düzeyinde;

            Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

            ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

            Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Atama sonuçları, 12 Kasım'da 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek..
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