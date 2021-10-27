Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme! MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri 2021 sorgulama!

Gündemde sıkça araştırılanlar arasında Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı yer alıyor. Öğretmenlik hayaliyle yanıp tutuşan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda hizmet vermek isteyenler sözlü sınav için heyecan dolu bekleyişe başladı. Bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak eder oldular, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2021 öğrenme nasıl ve nereden yapılıyor? 15 bin öğretmen ataması sözleşmeli öğretmen alımı mülakat yerleri ve sınav tarihine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA
MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edildi.
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.