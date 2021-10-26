Polis mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Polis Akademisi 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonucu nasıl sorgulanır?

Gündemde yoğun bir şekilde Polis mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Polis Akademisi lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapacağını duyurmuş ve sınav düzenlemişti. Sınavdan başarılı sonuç alanlar ise sözlü mülakata katıldı ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki Polis Akademisi'nden konuya dair açıklama geldi mi? Polis Akademisi 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı, tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.